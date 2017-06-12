«Чудо-женщина» снова возглавила американский прокат

Фото: AmericaRU.com
За неделю «Чудо-женщина» компании Warner Bros. собрала приблизительно 57,2 миллионов долларов кассовых сборов. С момента выхода на экран фильм Пэтти Дженкинс (Patty Jenkins) собрал 205 миллионов долларов. За прошедшую прокатную неделю «Мумия» студии Universal заработала 32,2 миллиона долларов, а столь бледное открытие означает слабый старт для «Темной Вселенной».
«Мумия» предполагает запуск новой франшизы в стиле Marvel, которая воскресит многих известных персонажей-монстров, включая Франкенштейна, Дракулу и Человека-невидимку. Однако Universal все же может указать на продажу билетов за рубежом, где «Мумия» собрала 141,8 миллион долларов, но спасет ли это ситуацию?
На третьем месте проката оказался компьютерно-анимационный полнометражный комедийный фильм «Капитан Подштанник», собравший 12,3 миллиона долларов. За ним следуют «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», которые собрали 10,7 миллионов долларов. А пятерку закрывают «Стражи Галактики 2», собравшие 6,2 миллионов долларов.
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