Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:48 am | Чикаго 3:48 am | Сан-Франциско 1:48 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЧудо-женщина снова возглавила американский прокат
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

«Чудо-женщина» снова возглавила американский прокат


Чудо-женщина снова возглавила американский прокат
Фото: AmericaRU.com
Тому Крузу (Tom Cruise) не удалось справиться с Чудо-женщиной. Супергеройский фильм вторую неделю удерживает лидерство в американском прокате, в то время как «Мумия» оказалась на втором месте.

За неделю «Чудо-женщина» компании Warner Bros. собрала приблизительно 57,2 миллионов долларов кассовых сборов. С момента выхода на экран фильм Пэтти Дженкинс (Patty Jenkins) собрал 205 миллионов долларов. За прошедшую прокатную неделю «Мумия» студии Universal заработала 32,2 миллиона долларов, а столь бледное открытие означает слабый старт для «Темной Вселенной».

«Мумия» предполагает запуск новой франшизы в стиле Marvel, которая воскресит многих известных персонажей-монстров, включая Франкенштейна, Дракулу и Человека-невидимку. Однако Universal все же может указать на продажу билетов за рубежом, где «Мумия» собрала 141,8 миллион долларов, но спасет ли это ситуацию?

На третьем месте проката оказался компьютерно-анимационный полнометражный комедийный фильм «Капитан Подштанник», собравший 12,3 миллиона долларов. За ним следуют «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», которые собрали 10,7 миллионов долларов. А пятерку закрывают «Стражи Галактики 2», собравшие 6,2 миллионов долларов.

Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114649
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus