Дети с избыточным весом могут попасть в категорию отвергаемых

Фото: AmericaRU.com
Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS ONE». Ранее ученые обнаружили, что школьники с избыточным весом имеют меньше друзей, а также их часто вытесняют на периферию социальных групп. Теперь же исследователи Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии убедились в том, что дети, страдающие ожирением, могут быть «изгнаны» из общества своими сверстниками. Подобное отношение несет серьезные последствия для физического и психического здоровья детей с избыточным весом. Ожирение затрагивает каждого пятого ребенка в Соединенных Штатах.
В эксперименте приняли участие более 500 детей, которых попросили назвать неограниченное количество детей, которых они считают своими лучшими друзьями, а также неограниченное количество одноклассников, которых они не любят. Исследователи также оценили индекс массы тела каждого ребенка. Результаты показали, что дети с избыточным весом в 1,7 раз чаще попадали в категорию отвергаемых. Также дети с избыточным весом чаще включали в список друзей одноклассников, которые не перечислили их в качестве друзей.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Как жир в абдоминальной области связан с иммунной системой →
- Двое гостей казино Лас-Вегаса заразились болезнью легионеров →
- В Индиане ребенок умер от укуса клеща →
- В Америке опиоидные болеутоляющие убирают с рынка →
- В больнице Массачусетса предлагают пиццу с марихуаной →
- Употребление молока не от коров сокращает рост детей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114647
http://www.americaru.com/news/114647