Дети с избыточным весом могут попасть в категорию отвергаемых

12 июня 2017 года, 10:31

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что лишний вес учащегося средней школы может привести к отсутствию друзей у ребенка или даже повысить шансы на его попадание в категорию отвергаемых.Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS ONE». Ранее ученые обнаружили, что школьники с избыточным весом имеют меньше друзей, а также их часто вытесняют на периферию социальных групп. Теперь же исследователи Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии убедились в том, что дети, страдающие ожирением, могут быть «изгнаны» из общества своими сверстниками. Подобное отношение несет серьезные последствия для физического и психического здоровья детей с избыточным весом. Ожирение затрагивает каждого пятого ребенка в Соединенных Штатах.В эксперименте приняли участие более 500 детей, которых попросили назвать неограниченное количество детей, которых они считают своими лучшими друзьями, а также неограниченное количество одноклассников, которых они не любят. Исследователи также оценили индекс массы тела каждого ребенка. Результаты показали, что дети с избыточным весом в 1,7 раз чаще попадали в категорию отвергаемых. Также дети с избыточным весом чаще включали в список друзей одноклассников, которые не перечислили их в качестве друзей.