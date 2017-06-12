Министерство юстиции утверждает, что Трамп может принимать платежи от иностранных правительств

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Этот пункт Конституции был предметом споров еще до того, как Трамп занял пост президента. Адвокаты Минюста утверждают, что к делу не относятся справедливые рыночные коммерческие сделки, такие как платежи за отели и членство в гольф-клубе, лицензионные платежи и аренда офиса. До вступления в должность Трамп пообещал, что его предприятия будут ежегодно жертвовать прибыль, полученную от иностранных клиентов в его отелях в Министерство финансов. Ранее Trump Organization заявила, что первая выплата будет произведена в марте 2018 года.
Министерство юстиции просит судью отклонить иск нескольких истцов, в том числе организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне», которая утверждает, что деловые сделки Трампа противоречат Конституции. Кроме того, ведомство заявляет, что Конгресс, контролируемый республиканцами, а не суды, должен решить, нарушает ли Трамп положение.
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