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Главная страница → Раздел: ПолитикаМинистерство юстиции утверждает, что Трамп может принимать платежи от иностранных правительств
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Министерство юстиции утверждает, что Трамп может принимать платежи от иностранных правительств


Министерство юстиции утверждает, что Трамп может принимать платежи от иностранных правительств
Фото: AmericaRU.com
Министерство юстиции заявило, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не нарушает пункт Конституции о запрете государственным служащим принимать подарки или вознаграждения от иностранных государств без одобрения Конгресса.

Этот пункт Конституции был предметом споров еще до того, как Трамп занял пост президента. Адвокаты Минюста утверждают, что к делу не относятся справедливые рыночные коммерческие сделки, такие как платежи за отели и членство в гольф-клубе, лицензионные платежи и аренда офиса. До вступления в должность Трамп пообещал, что его предприятия будут ежегодно жертвовать прибыль, полученную от иностранных клиентов в его отелях в Министерство финансов. Ранее Trump Organization заявила, что первая выплата будет произведена в марте 2018 года.

Министерство юстиции просит судью отклонить иск нескольких истцов, в том числе организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне», которая утверждает, что деловые сделки Трампа противоречат Конституции. Кроме того, ведомство заявляет, что Конгресс, контролируемый республиканцами, а не суды, должен решить, нарушает ли Трамп положение.
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