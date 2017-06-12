В результате взрыва в Маренго повреждены более 50 домов

Фото: AmericaRU.com
Пожарные прибыли на Седьмую авеню около 4:50 утра, где четыре дома были охвачены пламенем, распространившимся после взрыва, который затронул десятки других близлежащих домов, сообщили должностные лица. Согласно данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями округа Мак-Генри, два человека были ранены, но их травмы не считаются опасными для жизни.
На место происшествие прибыли 18 бригад Службы пожарной охраны и другие агентства. К счастью, пожар удалось потушить, а жителей и их домашних питомцев временно поселили в здание средней школы. В настоящее время расследуется причина возгорания.
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