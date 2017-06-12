Прокуратура Южной Каролины опубликовала видеозапись со спасением жертвы серийного убийцы из металлического контейнера

Фото: AmericaRU.com
В прошлом месяце Тодд Кохлепп (Todd Kohlhepp) признал себя виновным в убийстве семерых человек. Кроме того, он рассказал, что держал Калу Браун (Kala Brown) внутри металлического контейнера после убийства ее бойфренда Чарли Карвера (Charlie Carver). Преступник также признал себя виновным в изнасиловании Браун.
На видео, обнародованном сотрудниками правоохранительных органов, видно, что Браун прикована большой цепью, которая была у нее на шее. Также на земельном участке стражи порядка обнаружили три тела.
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