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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПрокуратура Южной Каролины опубликовала видеозапись со спасением жертвы серийного убийцы из металлического контейнера
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Прокуратура Южной Каролины опубликовала видеозапись со спасением жертвы серийного убийцы из металлического контейнера


Прокуратура Южной Каролины опубликовала видеозапись со спасением жертвы серийного убийцы из металлического контейнера
Фото: AmericaRU.com
В пятницу вечером прокуратура Южной Каролины обнародовала видеозаписи, на одном из которых серийный убийца признается в семи убийствах, а на втором - полицейские освободили его жертву. Женщина провела в металлическом контейнере два месяца.

В прошлом месяце Тодд Кохлепп (Todd Kohlhepp) признал себя виновным в убийстве семерых человек. Кроме того, он рассказал, что держал Калу Браун (Kala Brown) внутри металлического контейнера после убийства ее бойфренда Чарли Карвера (Charlie Carver). Преступник также признал себя виновным в изнасиловании Браун.

На видео, обнародованном сотрудниками правоохранительных органов, видно, что Браун прикована большой цепью, которая была у нее на шее. Также на земельном участке стражи порядка обнаружили три тела.
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