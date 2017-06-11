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Ученые открыли новую темную звезду рядом с Солнцем


Ученые открыли новую темную звезду рядом с Солнцем
Фото: AmericaRU.com
Новый инструмент Backyard Worlds: Planet 9, заработавший в начале этого года, должен помочь астрономам найти новые миры, скрывающиеся во внешних границах нашей Солнечной системы. Благодаря ему был обнаружен коричневый карлик, расположенный чуть больше 100 световых лет от Солнца.

Всего через шесть дней после запуска Backyard Worlds: Planet 9 в четыре разных пользователя среди любителей сообщили авторам проекта о любопытном объекте, присутствие которого позднее было подтверждено с помощью инфракрасного телескопа.

Джеки Фахрити, старший научный сотрудник отдела астрофизики Американского музея естественной истории и один из исследователей Backyard World, подчеркнул, что участие волонтеров в проекте позволило открыть новую звезду.

Проект Backyard Worlds позволяет любому, у кого есть компьютер и подключение к Интернету, просматривать изображения, сделанные космическим аппаратом NASA Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE). Если объект достаточно близко к Земле, он будет «прыгать», когда сравниваются несколько изображений, сделанных в одном районе неба. Цель для добровольцев Backyard Worlds, которых насчитывает более 37 000 человек, - обозначить движущиеся объекты, которые они видят в цифровых флипбэках, для дальнейшего изучения научной командой. Добровольцы изучили уже более 4 миллионов изображений.

Коричневых карликов иногда называемых «неудавшимися звездами», они распространены по всему Млечному Пути. Им не хватает массы для поддержания ядерного синтеза, но они достаточно горячие, чтобы светиться в инфракрасном диапазоне спектра света.
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