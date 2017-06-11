Ученые открыли новую темную звезду рядом с Солнцем

Фото: AmericaRU.com
Всего через шесть дней после запуска Backyard Worlds: Planet 9 в четыре разных пользователя среди любителей сообщили авторам проекта о любопытном объекте, присутствие которого позднее было подтверждено с помощью инфракрасного телескопа.
Джеки Фахрити, старший научный сотрудник отдела астрофизики Американского музея естественной истории и один из исследователей Backyard World, подчеркнул, что участие волонтеров в проекте позволило открыть новую звезду.
Проект Backyard Worlds позволяет любому, у кого есть компьютер и подключение к Интернету, просматривать изображения, сделанные космическим аппаратом NASA Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE). Если объект достаточно близко к Земле, он будет «прыгать», когда сравниваются несколько изображений, сделанных в одном районе неба. Цель для добровольцев Backyard Worlds, которых насчитывает более 37 000 человек, - обозначить движущиеся объекты, которые они видят в цифровых флипбэках, для дальнейшего изучения научной командой. Добровольцы изучили уже более 4 миллионов изображений.
Коричневых карликов иногда называемых «неудавшимися звездами», они распространены по всему Млечному Пути. Им не хватает массы для поддержания ядерного синтеза, но они достаточно горячие, чтобы светиться в инфракрасном диапазоне спектра света.
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