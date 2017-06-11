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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКэти Перри хотела покончить с собой
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Кэти Перри хотела покончить с собой


Кэти Перри хотела покончить с собой
Фото: AmericaRU.com
Американская поп-певица Кэтти Перри (Katy Perry) во время прямого эфира с целью продвижения нового альбома Witness призналась, что в прошлом думала о том, чтобы покончить с собой.

Во время встречи с Сири Сат Нам Сингх, лицензированным терапевтом, работающим для Viceland`s The Therapist, Перри рассказала, что ее песня 2013 года «Ву the Grace of God» основана на ее прежних мыслях о самоубийстве.
«Мне стыдно, что у меня были эти мысли, они стали причиной депрессии», - сказала она, добавив, что песня написана «потому что верю в нечто гораздо большее, чем я, и я называю этого Богом».

Также Перри призналась, что совсем недавно «научилась обниматься». «Ранее я считала это чем-то сексуальным. Однако оказалось, что это просто приятный жест общения с людьми», - отметила звезда.
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