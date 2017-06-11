Кэти Перри хотела покончить с собой

Фото: AmericaRU.com
Во время встречи с Сири Сат Нам Сингх, лицензированным терапевтом, работающим для Viceland`s The Therapist, Перри рассказала, что ее песня 2013 года «Ву the Grace of God» основана на ее прежних мыслях о самоубийстве.
«Мне стыдно, что у меня были эти мысли, они стали причиной депрессии», - сказала она, добавив, что песня написана «потому что верю в нечто гораздо большее, чем я, и я называю этого Богом».
Также Перри призналась, что совсем недавно «научилась обниматься». «Ранее я считала это чем-то сексуальным. Однако оказалось, что это просто приятный жест общения с людьми», - отметила звезда.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Работы архитектора Фрэнка Ллойда Райта, родившегося 150 лет назад, все еще очаровывают →
- Американская певица Мэри Джей Блайдж должна платить бывшему мужу 30 тысяч долларов в месяц →
- Муж Николь Кидман Кейт Урбан стал победителем CMT Music Awards – 2017 →
- Джордж Клуни стал отцом близнецов →
- «Чудо-женщина» возглавила американский прокат →
- У «Игры престолов» все же будет 8 сезон →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114637
http://www.americaru.com/news/114637