В Техасе двое детей умерли, когда их закрыли в машине на ночь

Фото: AmericaRU.com
Мать девочек, 19-летняя Аманда Хокинс (Amanda Hawkins), обвиняется в жестоком обращении с детьми и угрозе их жизни. Годовалую Бринн и 2-летнюю Эддисон Хокинс и ее 16-летний друг привезли в Региональный медицинский центр Петерсона в Керрвилле, но девочки оказались в тяжелом состоянии, и их перевели в больницу Сан-Антонио. Там они умерли через несколько часов.
Позднее Хокинс заявила, что отдыхала со своим другом и детьми на озере, и что якобы дети нанюхались цветов, и им стало плохо. Она якобы подозревала, что они вдохнули нечто ядовитое. На самом деле, она просто заперла детей в машине с вечера вторника до середины дня среды, пока сама развлекалась с парнем. Соседи слышали, как дети плакали в машине, но никто к ним не вышел.
Хокинс была арестована в Сан-Антонио и помещена в тюрьме округа Бексар.
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