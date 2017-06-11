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В Техасе двое детей умерли, когда их закрыли в машине на ночь


В Техасе двое детей умерли, когда их закрыли в машине на ночь
Фото: AmericaRU.com
Две маленькие девочки-сестры умерли после того, как их мать намеренно оставила их на ночь в запертой машине – в общей сложности, на 15 часов, сообщают власти Техаса.

Мать девочек, 19-летняя Аманда Хокинс (Amanda Hawkins), обвиняется в жестоком обращении с детьми и угрозе их жизни. Годовалую Бринн и 2-летнюю Эддисон Хокинс и ее 16-летний друг привезли в Региональный медицинский центр Петерсона в Керрвилле, но девочки оказались в тяжелом состоянии, и их перевели в больницу Сан-Антонио. Там они умерли через несколько часов.

Позднее Хокинс заявила, что отдыхала со своим другом и детьми на озере, и что якобы дети нанюхались цветов, и им стало плохо. Она якобы подозревала, что они вдохнули нечто ядовитое. На самом деле, она просто заперла детей в машине с вечера вторника до середины дня среды, пока сама развлекалась с парнем. Соседи слышали, как дети плакали в машине, но никто к ним не вышел.

Хокинс была арестована в Сан-Антонио и помещена в тюрьме округа Бексар.
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