В США митинги против жестокости шариата спровоцировали протесты защитников мусульманских законов

Фото: AmericaRU.com
Демонстрации против шариата прошли в двух десятках крупных городов Америки, включая Сиэтл, Нью-Йорк и Чикаго. Во многих местах митинги сопровождались контрпротестами. В частности, в Сиэтле сотни людей прошли через центр города с лозунгами «Сиэтл стоит за наших мусульманских соседей». Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать шумных демонстрантов и арестовала трех человек.
Перед зданием Трампа в центре Чикаго около 30 человек выступили против исламского права и в пользу президента Дональда Трампа, выкрикивая лозунги: «Запрет шариата» и «Шариат злоупотребляет женщинами». Примерно в два раза больше контр-протестующих бастовали через улицу.
Подобная сцена разыгралась в парке возле здания суда в Нью-Йорке, где контр-протестующие подняли гвалт воздушными рогами, колокольчиками и сковородками, чтобы заставить замолчать антишариатский митинг.
Митинги против шариата были организованы «ACT for America».
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