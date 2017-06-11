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В США митинги против жестокости шариата спровоцировали протесты защитников мусульманских законов


В США митинги против жестокости шариата спровоцировали протесты защитников мусульманских законов
Фото: AmericaRU.com
По всем Соединенным Штатам прокатились митинги в знак протеста против шариата – законов, определяющих жизнь мусульман. Американцы считают их жестокость, несовместимой с западной демократией. Однако в стране нашлось много сторонников ислама, которые выступили с контрпротеста и назвали такие высказывания о шариате «необоснованными».

Демонстрации против шариата прошли в двух десятках крупных городов Америки, включая Сиэтл, Нью-Йорк и Чикаго. Во многих местах митинги сопровождались контрпротестами. В частности, в Сиэтле сотни людей прошли через центр города с лозунгами «Сиэтл стоит за наших мусульманских соседей». Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать шумных демонстрантов и арестовала трех человек.

Перед зданием Трампа в центре Чикаго около 30 человек выступили против исламского права и в пользу президента Дональда Трампа, выкрикивая лозунги: «Запрет шариата» и «Шариат злоупотребляет женщинами». Примерно в два раза больше контр-протестующих бастовали через улицу.

Подобная сцена разыгралась в парке возле здания суда в Нью-Йорке, где контр-протестующие подняли гвалт воздушными рогами, колокольчиками и сковородками, чтобы заставить замолчать антишариатский митинг.
Митинги против шариата были организованы «ACT for America».
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