Двое гостей казино Лас-Вегаса заразились болезнью легионеров

11 июня 2017 года, 12:15

Фото: AmericaRU.com

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Управление здравоохранения Южной Невады расследует два случая болезни легионеров среди гостей казино «Rio All-Suite» в Лас-Вегасе.Люди отдыхали в заведении отдельно друг от друга и не связаны между собой. Результаты проверок воды отеля и казино показали наличие бактерий легионеллы. В комнатах, где существует опасность заражения, гостей отселили.В 2012 году казино «Luxor» в Вегасе заразилась легионеллой и спустя некоторое время умерла. В 2011 году шесть человек, посетивших другое заведение города, заразились этой инфекцией.Так называемая болезнь легионеров развивается при вдыхании капель воды, загрязненной бактериями легионеллы. Источниками могут быть душевые, гидромассажные ванны, краны, бассейны и декоративные фонтаны. Болезнь легионеров – по сути, это тип пневмонии, вызванной определенным возбудителем.Большинство людей, подвергшихся воздействию легионеллы, не заболеют; Однако это может привести к тяжелой болезни и даже смерти. Как правило, люди не распространяют болезнь легионеров на других. Симптомы болезни легионеров очень похожи на другие типы пневмонии и могут включать кашель, одышку, лихорадку, мышечные и головные боли.