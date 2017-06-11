Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:46 am | Чикаго 3:46 am | Сан-Франциско 1:46 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДвое гостей казино Лас-Вегаса заразились болезнью легионеров
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Двое гостей казино Лас-Вегаса заразились болезнью легионеров


Двое гостей казино Лас-Вегаса заразились болезнью легионеров
Фото: AmericaRU.com
Управление здравоохранения Южной Невады расследует два случая болезни легионеров среди гостей казино «Rio All-Suite» в Лас-Вегасе.

Люди отдыхали в заведении отдельно друг от друга и не связаны между собой. Результаты проверок воды отеля и казино показали наличие бактерий легионеллы. В комнатах, где существует опасность заражения, гостей отселили.
В 2012 году казино «Luxor» в Вегасе заразилась легионеллой и спустя некоторое время умерла. В 2011 году шесть человек, посетивших другое заведение города, заразились этой инфекцией.

Так называемая болезнь легионеров развивается при вдыхании капель воды, загрязненной бактериями легионеллы. Источниками могут быть душевые, гидромассажные ванны, краны, бассейны и декоративные фонтаны. Болезнь легионеров – по сути, это тип пневмонии, вызванной определенным возбудителем.

Большинство людей, подвергшихся воздействию легионеллы, не заболеют; Однако это может привести к тяжелой болезни и даже смерти. Как правило, люди не распространяют болезнь легионеров на других. Симптомы болезни легионеров очень похожи на другие типы пневмонии и могут включать кашель, одышку, лихорадку, мышечные и головные боли.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114631
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus