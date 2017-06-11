Двое гостей казино Лас-Вегаса заразились болезнью легионеров

Фото: AmericaRU.com
Люди отдыхали в заведении отдельно друг от друга и не связаны между собой. Результаты проверок воды отеля и казино показали наличие бактерий легионеллы. В комнатах, где существует опасность заражения, гостей отселили.
В 2012 году казино «Luxor» в Вегасе заразилась легионеллой и спустя некоторое время умерла. В 2011 году шесть человек, посетивших другое заведение города, заразились этой инфекцией.
Так называемая болезнь легионеров развивается при вдыхании капель воды, загрязненной бактериями легионеллы. Источниками могут быть душевые, гидромассажные ванны, краны, бассейны и декоративные фонтаны. Болезнь легионеров – по сути, это тип пневмонии, вызванной определенным возбудителем.
Большинство людей, подвергшихся воздействию легионеллы, не заболеют; Однако это может привести к тяжелой болезни и даже смерти. Как правило, люди не распространяют болезнь легионеров на других. Симптомы болезни легионеров очень похожи на другие типы пневмонии и могут включать кашель, одышку, лихорадку, мышечные и головные боли.
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