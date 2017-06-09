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В Йемене более 100 тысяч человек болеют холерой


В Йемене более 100 тысяч человек болеют холерой
Фото: AmericaRU.com
По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка холеры в Йемене затронула 100 тысяч человек.

С 27 апреля в стране было зарегистрировано более 101 800 случаев холеры и 789 случаев смерти от этой болезни. Медики ВОЗ и представители ООН пытаются остановить распространение опасной инфекции. В прошлом месяце самолет, зафрахтованный ВОЗ, доставил в Йемен достаточное количество внутривенных жидкостей и наборов для лечения холеры для 10 000 пациентов. Однако гражданская война в Йемене усложнила работу, и теперь врачи считают, что вспышку невозможно будет локализовать в течение нескольких месяцев.

По данным ВОЗ , с 2015 года интенсивный конфликт в Йемене оставил более 18,8 миллиона человек без гуманитарной помощи и 14,8 миллиона человек без доступа к услугам здравоохранения. Среди всех умерших от холеры сегодня половину составляют дети до 15 лет, еще 35% - люди старше 60 лет.

Некоторые пациенты проходят лечение на открытом воздухе из-за нехватки мест в больницах. Люди с капельницами просто лежат под деревьями. В стране затруднен доступ к чистой воде, что способствует распространению болезни.
«Сегодня жизнь для детей в Йемене - это отчаянная борьба за выживание с холерой, недоеданием и неустанным насилием», - говорят представители ЮНИСЕФ.
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