В Индиане ребенок умер от укуса клеща

Фото: AmericaRU.com
Семья девочки из Индианы, которая умерла в воскресенье, предупреждает других родителей об опасности укусов клещей. Родителя взяли на отдых в кемпинге двухлетнюю Кенли, и вскоре после путешествия она заболела. Симптомы появились через неделю после похода, говорит доктор Чанди Джон, специалист по инфекционным заболеваниям в одной из больниц Индианы. Спустя 10 дней она впала в лихорадку, на теле появилась сыпь, органы раздулись и начали отказывать.
Еще через несколько дней Кенли умерла. Вначале ей ставили диагноз стрептококк, однако позднее выяснилось, что это было заболевание, передающееся от клещей.
В прошлом году в Индиане было 40 случаев пятнистой лихорадки Скалистых гор. Болезнь находится на подъеме в штате. Риск укуса зараженного клеща выше, если люди находятся на природе.
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