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В Индиане ребенок умер от укуса клеща


В Индиане ребенок умер от укуса клеща
Фото: AmericaRU.com
Ребенок из Индианы Кенли Ратлифф (Kenley Ratliff) умер от пятнистой лихорадки Скалистых гор. Заражение девочка получила после укуса клеща, полученного во время отдыха на природе.

Семья девочки из Индианы, которая умерла в воскресенье, предупреждает других родителей об опасности укусов клещей. Родителя взяли на отдых в кемпинге двухлетнюю Кенли, и вскоре после путешествия она заболела. Симптомы появились через неделю после похода, говорит доктор Чанди Джон, специалист по инфекционным заболеваниям в одной из больниц Индианы. Спустя 10 дней она впала в лихорадку, на теле появилась сыпь, органы раздулись и начали отказывать.
Еще через несколько дней Кенли умерла. Вначале ей ставили диагноз стрептококк, однако позднее выяснилось, что это было заболевание, передающееся от клещей.

В прошлом году в Индиане было 40 случаев пятнистой лихорадки Скалистых гор. Болезнь находится на подъеме в штате. Риск укуса зараженного клеща выше, если люди находятся на природе.
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