В Индиане ребенок умер от укуса клеща

9 июня 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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Ребенок из Индианы Кенли Ратлифф (Kenley Ratliff) умер от пятнистой лихорадки Скалистых гор. Заражение девочка получила после укуса клеща, полученного во время отдыха на природе.Семья девочки из Индианы, которая умерла в воскресенье, предупреждает других родителей об опасности укусов клещей. Родителя взяли на отдых в кемпинге двухлетнюю Кенли, и вскоре после путешествия она заболела. Симптомы появились через неделю после похода, говорит доктор Чанди Джон, специалист по инфекционным заболеваниям в одной из больниц Индианы. Спустя 10 дней она впала в лихорадку, на теле появилась сыпь, органы раздулись и начали отказывать.Еще через несколько дней Кенли умерла. Вначале ей ставили диагноз стрептококк, однако позднее выяснилось, что это было заболевание, передающееся от клещей.В прошлом году в Индиане было 40 случаев пятнистой лихорадки Скалистых гор. Болезнь находится на подъеме в штате. Риск укуса зараженного клеща выше, если люди находятся на природе.