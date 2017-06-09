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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВ Америке опиоидные болеутоляющие убирают с рынка
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В Америке опиоидные болеутоляющие убирают с рынка


В Америке опиоидные болеутоляющие убирают с рынка
Фото: AmericaRU.com
Администрация по контролю над продуктами и лекарствами США (FDA) намеревается убрать с рынка сильные болеутоляющие на основе опиоидов. В частности, компании Endo Pharmaceuticals предписано изъять из продажи такой препарат Opana ER.
Причина – злоупотребление американцев такими лекарствами и огромное число передозировок по всей стране.

«Мы столкнулись с эпидемией опиоидов - кризисом в области общественного здравоохранения. И мы должны предпринять все необходимые шаги для прекращения злоупотребления опиоидами», - считает комиссар FDA, доктор Скотт Готлиб (Scott Gottlieb).

Название Опана ER звучит знакомо для многих американцев, поскольку он фигурировал в центре скандала в Индиане в 2015 году – наркоманы стали вводит его через инъекции и заразили ВИЧ 142 человека. Он примерно в два раза мощнее, чем OxyContin, другой часто употребляемый опиоид. Опана ER, или оксиморфон гидрохлорид, используется для борьбы с очень сильной болью, которую невозможно устранить обычными анальгетиками. FDA одобрила его продажу в 2006 году.
Передозировка опиоидов в 2015 году убила более 33 000 человек – больше чем когда-либо. Почти половина смертей – от препаратов, продающихся в аптеках по рецепту.
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