В Америке опиоидные болеутоляющие убирают с рынка

9 июня 2017 года, 15:40

Фото: AmericaRU.com

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Администрация по контролю над продуктами и лекарствами США (FDA) намеревается убрать с рынка сильные болеутоляющие на основе опиоидов. В частности, компании Endo Pharmaceuticals предписано изъять из продажи такой препарат Opana ER.Причина – злоупотребление американцев такими лекарствами и огромное число передозировок по всей стране.«Мы столкнулись с эпидемией опиоидов - кризисом в области общественного здравоохранения. И мы должны предпринять все необходимые шаги для прекращения злоупотребления опиоидами», - считает комиссар FDA, доктор Скотт Готлиб (Scott Gottlieb).Название Опана ER звучит знакомо для многих американцев, поскольку он фигурировал в центре скандала в Индиане в 2015 году – наркоманы стали вводит его через инъекции и заразили ВИЧ 142 человека. Он примерно в два раза мощнее, чем OxyContin, другой часто употребляемый опиоид. Опана ER, или оксиморфон гидрохлорид, используется для борьбы с очень сильной болью, которую невозможно устранить обычными анальгетиками. FDA одобрила его продажу в 2006 году.Передозировка опиоидов в 2015 году убила более 33 000 человек – больше чем когда-либо. Почти половина смертей – от препаратов, продающихся в аптеках по рецепту.