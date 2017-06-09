Птица, которая жила 99 миллионов лет назад, попала в янтарь

Фото: AmericaRU.com
Детеныш, которому было всего несколько дней, когда он попался в ловушку древесной смолы, жил почти 100 миллионов лет назад, заявляют археологи в статье для журнала Gondwana Research. Этот образец является наиболее полным ископаемым, когда-либо обнаруженным в бирманском янтаре.
«Это самый полный и подробный экземпляр, который у нас был», - говорит Райан Маккеллар (Ryan McKellar) из Королевского музея Саскачевана, соавтор статьи. - Это просто потрясающе».
После стольких лет, заключенных в янтарь, плоть птицы окаменела полностью и, вероятно, разрушена углеродом, поэтому ученым не удастся получить ее ДНК.
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