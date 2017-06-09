Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:13 am | Чикаго 5:13 am | Сан-Франциско 3:13 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессПтица, которая жила 99 миллионов лет назад, попала в янтарь
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Птица, которая жила 99 миллионов лет назад, попала в янтарь


Птица, которая жила 99 миллионов лет назад, попала в янтарь
Фото: AmericaRU.com
Птица возрастом 99 миллионов лет почти полностью сохранилась, поскольку попала в камень янтаря. Окаменелые останки птенца, который попал в плен липкой смолы, стали переворотом для современных ученых.

Детеныш, которому было всего несколько дней, когда он попался в ловушку древесной смолы, жил почти 100 миллионов лет назад, заявляют археологи в статье для журнала Gondwana Research. Этот образец является наиболее полным ископаемым, когда-либо обнаруженным в бирманском янтаре.

«Это самый полный и подробный экземпляр, который у нас был», - говорит Райан Маккеллар (Ryan McKellar) из Королевского музея Саскачевана, соавтор статьи. - Это просто потрясающе».

После стольких лет, заключенных в янтарь, плоть птицы окаменела полностью и, вероятно, разрушена углеродом, поэтому ученым не удастся получить ее ДНК.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114623
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Ищу работу
I am looking for any job in USA I am looking for any job in USA
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus