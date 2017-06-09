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Американок просят перестать краситься в метро


Американок просят перестать краситься в метро
Фото: AmericaRU.com
Самая большая проблема для пассажиров в метро Нью-Йорка – не давки или трудности оповещения, и даже не карманники. Оказалось, что больше всего проблем доставляют женщины делающие макияж. К таким выводам пришла компания CoverGirl в собственном исследовании.

На этой неделе гигант косметики начал кампанию по борьбе с публичным макияжем, особенно в подземке. Компания выпустила видеоролик, который показывает один из знаков метрополитена «Courtesy Counts» и призывает не прихорашиваться в вагонах с другими людьми.

CoverGirl провела исследование под названием Project PDA. Опрос, проведенный исследовательской фирмой Ipsos, показал, что более половины женщин, делающих макияж, заявили, что им будет неудобно делать свой макияж в общественном месте. Однако многие не стыдятся это делать, невзирая на мнение окружающих. В метро же достаточно одного неловкого движения, чтобы испачкать косметикой соседа. Также это становится причиной распространения микробов от одного человека к другому.
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