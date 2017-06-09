Неизвестный купил на гаражной распродаже кольцо за 13 долларов и продал за 850 тысяч

Фото: AmericaRU.com
Цена продажи примерно вдвое превышает его первоначальную оценочную стоимость в 325 тысяч долларов. Кольцо с камнем в 26 каратов было впервые куплено в 1980-х годах анонимным торговцем при покупке старых вещей на гаражной распродаже.
Потрясающая правда о кольце, оказавшимся драгоценностью, а не бижутерией, выяснилось через десятки лет, когда владелец все же решил оценить кольцо у ювелира. Камень в форме подушки оказался бриллиантом, а само изделие создано в XIX веке.
По словам Джессики Уиндхэм (Jessica Windham), руководителя отдела ювелирных изделий Sotheby`s, истинная ценность кольца особенно удивительна, потому что крепление и разрез неузнаваемы для современного покупателя. Бриллиант был вырезан в особенно старомодном стиле, и кольцо со временем потемнело, поэтому его приняла за дешевую вещь.
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