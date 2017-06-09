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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесРаботы архитектора Фрэнка Ллойда Райта, родившегося 150 лет назад, все еще очаровывают
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Работы архитектора Фрэнка Ллойда Райта, родившегося 150 лет назад, все еще очаровывают


Работы архитектора Фрэнка Ллойда Райта, родившегося 150 лет назад, все еще очаровывают
Фото: AmericaRU.com
Прошло 150 лет с момента рождения самого известного архитектора Америки Фрэнка Ллойда Райта (Frank Lloyd Wright). Спустя столько лет его инновационные проекты по-прежнему очаровывают публику – включая Нью-Йоркский музей Гуггенхайма, круговое здание которого является произведением искусства само по себе.

Американцы знают и ценят работы Райта спустя век после создания – от дома Fallingwater над водопадом в лесах Пенсильвании до модернистского дома в прерии Висконсина Taliesin, который служил в качестве лаборатории для идей архитектора. Некоторые здания, созданные Райтом, стали памятниками истории, и по случаю 150-летия со дня рождения их создателя на местах проводились экскурсии по 1,5 доллара. В Бартлсвилле, штат Оклахома, остался единственный небоскреб, который построен Райтом. Здание в 19 этажей знают все местные жители.

В понедельник в Нью-Йоркском Музее современного искусства открывается крупная выставка под названием «Фрэнк Ллойд Райт в 150: распаковка архива». Она будет работать до 1 октября и продемонстрирует эскизы Райта, трехмерные модели, мебель и другие материалы из архива, которыми музей владеет совместно Колумбийским университетом.
В целом, около 380 структур Райта по-прежнему открыты для публики, даже в относительно отдаленных местах.

Личная жизнь Райта была не менее необычной, чем его творчество. Он был женат три раза, и его давняя любовница была убита в Taliesin сотрудником дома, который убил шестерых людей и поджег дом.
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