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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАмериканская певица Мэри Джей Блайдж должна платить бывшему мужу 30 тысяч долларов в месяц
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Американская певица Мэри Джей Блайдж должна платить бывшему мужу 30 тысяч долларов в месяц


Американская певица Мэри Джей Блайдж должна платить бывшему мужу 30 тысяч долларов в месяц
Фото: AmericaRU.com
Суд обязал американскую соул-певицу Мэри Джей Блайдж (Mary J. Blige) выплачивать бывшему супругу 30 тысяч долларов в месяц в качестве компенсации.

Блайдж подала на развод в 2016 году после 13 лет брака с Мартином «Кенду» Айзексом, который также является ее бывшим менеджером. И хотя певица настаивала, что добрачное соглашение пары не предусматривало таких выплат, судья определил для нее сумму алиментов. Блайдж придется отдавать по 30 тысяч долларов каждый месяц до сентября. Вместе с оплатой услуг адвоката общая сумма расходов на бракоразводный процесс для звезды составит 235 тысяч долларов.

Первоначально Айзекс добивался компенсации в 129 тысяч долларов в месяц.
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