Американская певица Мэри Джей Блайдж должна платить бывшему мужу 30 тысяч долларов в месяц

9 июня 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Суд обязал американскую соул-певицу Мэри Джей Блайдж (Mary J. Blige) выплачивать бывшему супругу 30 тысяч долларов в месяц в качестве компенсации.Блайдж подала на развод в 2016 году после 13 лет брака с Мартином «Кенду» Айзексом, который также является ее бывшим менеджером. И хотя певица настаивала, что добрачное соглашение пары не предусматривало таких выплат, судья определил для нее сумму алиментов. Блайдж придется отдавать по 30 тысяч долларов каждый месяц до сентября. Вместе с оплатой услуг адвоката общая сумма расходов на бракоразводный процесс для звезды составит 235 тысяч долларов.Первоначально Айзекс добивался компенсации в 129 тысяч долларов в месяц.