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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПриз Powerball стал 10-м по величине за всю историю
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Приз Powerball стал 10-м по величине за всю историю


Приз Powerball стал 10-м по величине за всю историю
Фото: AmericaRU.com
После нескольких недель без победителя приз лотереи Powerball стал 10-м по величине – джек-пот достиг 435 миллионов долларов.

Никто не побеждал в американской лотерее с 1 апреля этого года, когда игрок из Аризоны выиграл 60 миллионов долларов. Сейчас шанс выиграть джек-пот составляет один на 292,2 миллиона.

Розыгрыши Powerball проводятся в 11 вечера по восточному времени по субботам и средам. Чтобы выиграть джек-пот, в лотерейных билетах игроков должно совпасть шесть номеров.

Лотерея, штаб-квартира которой находится в Вирджинии, разыгрывается почти по всей Америке. Самый крупный джек-пот в истории составил более миллиарда долларов.
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