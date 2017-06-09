Приз Powerball стал 10-м по величине за всю историю

Фото: AmericaRU.com
Никто не побеждал в американской лотерее с 1 апреля этого года, когда игрок из Аризоны выиграл 60 миллионов долларов. Сейчас шанс выиграть джек-пот составляет один на 292,2 миллиона.
Розыгрыши Powerball проводятся в 11 вечера по восточному времени по субботам и средам. Чтобы выиграть джек-пот, в лотерейных билетах игроков должно совпасть шесть номеров.
Лотерея, штаб-квартира которой находится в Вирджинии, разыгрывается почти по всей Америке. Самый крупный джек-пот в истории составил более миллиарда долларов.
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