В Алабаме казнили смертника, который убил троих в ресторане в 1994 году

9 июня 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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В Алабаме привели в исполнение смертный приговор для Роберта Брайанта Мелсона (Robert Bryant Melson), который убил трех человек в 1994 году. Казнь состоялась в тюрьме Атмора.Роберт Мелсон был приговорен к смерти за убийство трех человек во время ограбления в ресторане Popeye в 1994 году. Мелсон и бывший сотрудник ограбили ресторан в Гадсдене, и Мелсон расстрелял холодильник ресторана, где прятались работники. Он убил Натаниэля Бейкера, Тамику Коллинз и Даррелла Кольера, ранил Брайанта Арчера. Второй грабитель получил пожизненный срок за ограблениеМелсон был объявлен мертвым в 10:27 по местному времени после смертельной инъекции в исправительном учреждении Холмен. Казнь началась в 9:55 вечера - вскоре после того, как Верховный суд США отклонил запрос на помилование в последнюю минуту. Мелсон отказался от последних слов.Эта казнь стала 13-й в Америке в этом году.