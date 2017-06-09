Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:43 am | Чикаго 3:43 am | Сан-Франциско 1:43 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Алабаме казнили смертника, который убил троих в ресторане в 1994 году
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Алабаме казнили смертника, который убил троих в ресторане в 1994 году


В Алабаме казнили смертника, который убил троих в ресторане в 1994 году
Фото: AmericaRU.com
В Алабаме привели в исполнение смертный приговор для Роберта Брайанта Мелсона (Robert Bryant Melson), который убил трех человек в 1994 году. Казнь состоялась в тюрьме Атмора.

Роберт Мелсон был приговорен к смерти за убийство трех человек во время ограбления в ресторане Popeye в 1994 году. Мелсон и бывший сотрудник ограбили ресторан в Гадсдене, и Мелсон расстрелял холодильник ресторана, где прятались работники. Он убил Натаниэля Бейкера, Тамику Коллинз и Даррелла Кольера, ранил Брайанта Арчера. Второй грабитель получил пожизненный срок за ограбление

Мелсон был объявлен мертвым в 10:27 по местному времени после смертельной инъекции в исправительном учреждении Холмен. Казнь началась в 9:55 вечера - вскоре после того, как Верховный суд США отклонил запрос на помилование в последнюю минуту. Мелсон отказался от последних слов.
Эта казнь стала 13-й в Америке в этом году.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114611
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus