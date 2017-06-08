В больнице Массачусетса предлагают пиццу с марихуаной

8 июня 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Спектр продуктов с рекреационной марихуаной, который предлагается американцам в штатах, где травка легализована, растет. В одной из больниц Массачусетса теперь можно заказать пиццу, начиненную веществом из конопли.Это новый вариант для пациентов, которые не хотят курить травку или не желают есть сладкую выпечку с добавлением марихуаны. Пицца, заправленна каннабисом, появилась в «меню» больницы Куинси около трех недель – и пациенты оставляют восторженные отзывы.«Я обнаружил, что это единственное, что помогает, - заявил пациент Уэс Франсуа в интервью CBS Boston Juli McDonald. - Я хочу держаться подальше от болеутоляющих, и это отличная замена для меня. Удивительно, насколько медики креативны».6-дюймовые сырные пиццы продаются по 38 долларов за штуку. Томатный соус содержит 125 мг тетрагидроканнабинола из марихуаны. Компания Ermont, обеспечивающая поставки продукта в больницу, уже продала около 200 пицц.