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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВ больнице Массачусетса предлагают пиццу с марихуаной
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В больнице Массачусетса предлагают пиццу с марихуаной


В больнице Массачусетса предлагают пиццу с марихуаной
Фото: AmericaRU.com
Спектр продуктов с рекреационной марихуаной, который предлагается американцам в штатах, где травка легализована, растет. В одной из больниц Массачусетса теперь можно заказать пиццу, начиненную веществом из конопли.

Это новый вариант для пациентов, которые не хотят курить травку или не желают есть сладкую выпечку с добавлением марихуаны. Пицца, заправленна каннабисом, появилась в «меню» больницы Куинси около трех недель – и пациенты оставляют восторженные отзывы.

«Я обнаружил, что это единственное, что помогает, - заявил пациент Уэс Франсуа в интервью CBS Boston Juli McDonald. - Я хочу держаться подальше от болеутоляющих, и это отличная замена для меня. Удивительно, насколько медики креативны».

6-дюймовые сырные пиццы продаются по 38 долларов за штуку. Томатный соус содержит 125 мг тетрагидроканнабинола из марихуаны. Компания Ermont, обеспечивающая поставки продукта в больницу, уже продала около 200 пицц.
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