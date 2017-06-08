Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:12 am | Чикаго 5:12 am | Сан-Франциско 3:12 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУпотребление молока не от коров сокращает рост детей
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Употребление молока не от коров сокращает рост детей


Употребление молока не от коров сокращает рост детей
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что потребление тех видов молока, которые получены не от коров, становится причиной более низкого роста у детей.

Каждый ежедневный стакан молока нет от коров связан с уменьшением роста на 0,15 дюйма. Заменители молока включают соевое, миндальное или рисовое молоко – дети, их пьющие, более низкорослыми, чем их сверстники, которые пьют коровье молоко. Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition.

Доктор Джонатан Магуайр (Jonathon Maguire), ведущий автор исследования, педиатр больнице Святого Михаила в Торонто, отметил, что особенно заметна разница у детей старше 3 лет. В анализе были охваченные данные 5034 здоровых канадских детей в возрасте от 2 до 6 лет.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114607
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus