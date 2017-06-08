Употребление молока не от коров сокращает рост детей

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Каждый ежедневный стакан молока нет от коров связан с уменьшением роста на 0,15 дюйма. Заменители молока включают соевое, миндальное или рисовое молоко – дети, их пьющие, более низкорослыми, чем их сверстники, которые пьют коровье молоко. Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition.
Доктор Джонатан Магуайр (Jonathon Maguire), ведущий автор исследования, педиатр больнице Святого Михаила в Торонто, отметил, что особенно заметна разница у детей старше 3 лет. В анализе были охваченные данные 5034 здоровых канадских детей в возрасте от 2 до 6 лет.
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