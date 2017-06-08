Ученые впервые используют предсказания Эйнштейна для оценки измерения массы звезды

Фото: AmericaRU.com
Исследователи вычислили массу звезды, используя наблюдения, сделанные Космическим телескопом Хаббл, который изучал Stein 2051 B и другую, более отдаленную звезду. Во время этого перехода фоновая звезда изменила свое положение в небе, двигаясь с отклонением в сторону, хотя ее фактическое положение на небе не изменилось вообще.
Эта космическая оптическая иллюзия широко известна как гравитационное линзирование, и ее эффекты широко наблюдаются во всей Вселенной, особенно вблизи очень массивных объектов, например, черных звезд. Эффект возникает из-за того, что массивный объект искажает пространство вокруг себя и действует как очень большая линза, искривляя движение света от более далекого объекта. Гравитационное лизирование впервые описал Эйнштейн, и теперь первый раз в истории ученые использовали этот эффект для расчета массы отдельного солнца.
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