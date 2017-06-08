Ученые впервые используют предсказания Эйнштейна для оценки измерения массы звезды

8 июня 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114605

Масса звезды Stin 2051 B, белого карлика, расположенного в 18 световых лет от Земли, остается предметом противоречий более века. Группа астрономов провела точное измерение массы звезды и разрешила 100-летнюю дискуссию, используя космическое явление, впервые предсказанное Альбертом Эйнштейном (Albert Einstein).Исследователи вычислили массу звезды, используя наблюдения, сделанные Космическим телескопом Хаббл, который изучал Stein 2051 B и другую, более отдаленную звезду. Во время этого перехода фоновая звезда изменила свое положение в небе, двигаясь с отклонением в сторону, хотя ее фактическое положение на небе не изменилось вообще.Эта космическая оптическая иллюзия широко известна как гравитационное линзирование, и ее эффекты широко наблюдаются во всей Вселенной, особенно вблизи очень массивных объектов, например, черных звезд. Эффект возникает из-за того, что массивный объект искажает пространство вокруг себя и действует как очень большая линза, искривляя движение света от более далекого объекта. Гравитационное лизирование впервые описал Эйнштейн, и теперь первый раз в истории ученые использовали этот эффект для расчета массы отдельного солнца.