В Марокко обнаружили самые древние ископаемые Homo sapiens

8 июня 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Команда археологов обнаружила в Марокко самые ранние из известных останков Homo sapiens. Окаменелости найдены на месте раскопок в пещере Jebel Irhoud.Кости, найденные в пещере в Марокко, добавляют 100 000 лет истории людям разумным. Эти кости «ранних анатомически современных» людей – останки нашего собственного вида Homo sapiens со смесью современных и примитивных черт, они найдены международной командой антропологов, палеонтологов и эволюционистов.Эти древние люди могли вписаться в современную толпу, говорит автор исследования Жан-Жак Хублин из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия). Правда, отметил он, если бы шляпы покрывали их несколько странно сформированные головы.Предыдущие самые древние останки датированы давность в 299 тысяч лет, но эта находка намного древнее – 300-350 тысяч лет назад.