В Марокко обнаружили самые древние ископаемые Homo sapiens

Фото: AmericaRU.com
Кости, найденные в пещере в Марокко, добавляют 100 000 лет истории людям разумным. Эти кости «ранних анатомически современных» людей – останки нашего собственного вида Homo sapiens со смесью современных и примитивных черт, они найдены международной командой антропологов, палеонтологов и эволюционистов.
Эти древние люди могли вписаться в современную толпу, говорит автор исследования Жан-Жак Хублин из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия). Правда, отметил он, если бы шляпы покрывали их несколько странно сформированные головы.
Предыдущие самые древние останки датированы давность в 299 тысяч лет, но эта находка намного древнее – 300-350 тысяч лет назад.
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