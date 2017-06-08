В рейтинге Fortune 500 лидируют компании Кремниевой долины

Фото: AmericaRU.com
В список входит 500 лучших американских компаний по годовым доходам. Из пяти сотен фирм 53 находится в Калифорнии, при этом лидирующая компания из Нью-Йорка заняла только 54-е место. Кроме того, в список попало только 32 компании, которыми управляют женщины – это лишь 6,4% от общего числа.
Рейтинг 500 компаний составлен на основе результатов данных о доходах, публично обнародованных самими фирмами, а также на основе финансовых отчетов для правительства.
Вот список десятки лидеров Fortune 500:
1.Walmart
2. Berkshire Hathaway
3. Apple
4. Exxon Mobilе
5. McKesson
6. UnitedHealth Group
7. CVS Health
8. General Motors
9. AT&T
10. Ford Motors
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