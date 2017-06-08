В рейтинге Fortune 500 лидируют компании Кремниевой долины

8 июня 2017 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114601

Последняя версия рейтинга компаний Fortune 500 появилась в среду, лидирующие места занимают калифорнийские проекты.В список входит 500 лучших американских компаний по годовым доходам. Из пяти сотен фирм 53 находится в Калифорнии, при этом лидирующая компания из Нью-Йорка заняла только 54-е место. Кроме того, в список попало только 32 компании, которыми управляют женщины – это лишь 6,4% от общего числа.Рейтинг 500 компаний составлен на основе результатов данных о доходах, публично обнародованных самими фирмами, а также на основе финансовых отчетов для правительства.1.Walmart2. Berkshire Hathaway3. Apple4. Exxon Mobilе5. McKesson6. UnitedHealth Group7. CVS Health8. General Motors9. AT&T10. Ford Motors