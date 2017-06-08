Taxi King из Нью-Йорка не заплатил миллионы долларов налогов

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По его делу начался суд, ему предъявлены обвинения в крупных хищениях и мошенничестве с налогами. Адвокат Патрик Иган отмечает, что Фридман отрицает все обвинения.
Генеральный прокурор Эрик Шнейдерман заявляет, что 46-летний Фридман, получивший прозвище Taxi King, не заплатил более 5 миллионов налогов в период с 2012 под 2015 год.
Фридман владеет сотнями желтых такси Нью-Йорка.
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