Taxi King из Нью-Йорка не заплатил миллионы долларов налогов

8 июня 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Taxi King из Нью-Йорка обвиняется в отклонении от уплаты миллионов долларов налогов. Евгений Фрейдман, известный как Джин Фридман (Gene Friedman), заключен в тюрьму округа Олбани, для него определен залог в полмиллиона долларов.По его делу начался суд, ему предъявлены обвинения в крупных хищениях и мошенничестве с налогами. Адвокат Патрик Иган отмечает, что Фридман отрицает все обвинения.Генеральный прокурор Эрик Шнейдерман заявляет, что 46-летний Фридман, получивший прозвище Taxi King, не заплатил более 5 миллионов налогов в период с 2012 под 2015 год.Фридман владеет сотнями желтых такси Нью-Йорка.