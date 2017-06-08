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Главная страница → Раздел: ЭкономикаTaxi King из Нью-Йорка не заплатил миллионы долларов налогов
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Taxi King из Нью-Йорка не заплатил миллионы долларов налогов


Taxi King из Нью-Йорка не заплатил миллионы долларов налогов
Фото: AmericaRU.com
Taxi King из Нью-Йорка обвиняется в отклонении от уплаты миллионов долларов налогов. Евгений Фрейдман, известный как Джин Фридман (Gene Friedman), заключен в тюрьму округа Олбани, для него определен залог в полмиллиона долларов.

По его делу начался суд, ему предъявлены обвинения в крупных хищениях и мошенничестве с налогами. Адвокат Патрик Иган отмечает, что Фридман отрицает все обвинения.

Генеральный прокурор Эрик Шнейдерман заявляет, что 46-летний Фридман, получивший прозвище Taxi King, не заплатил более 5 миллионов налогов в период с 2012 под 2015 год.
Фридман владеет сотнями желтых такси Нью-Йорка.
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