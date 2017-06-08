Муж Николь Кидман Кейт Урбан стал победителем CMT Music Awards – 2017

8 июня 2017 года, 11:45

Фото: AmericaRU.com

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В Нэшвилле состоялось традиционное вручение премии кантри-музыки CMT Music Awards – 2017. В номинации «Видео года» победил муж голливудской звезды Николь Кидман (Nicole Kidman) Кейт Урбан (Keit Urban).В этом году музыкант получил сразу 4 награды премии, став ее триумфатором. Также вместе с Кэрри Андервуд он получил приз за лучший клип дуэта, он был признан лучшим кантри-музыкантом в социальных медиа.«Я хочу сказать огромное спасибо моей жене Николь Мэри (Кидман), потому что она участвует во многом, что я делаю. Я знаю, она ненавидит, когда я об этом говорю, но она помогает мне во многом», - отметил Кейт Урбан, признаваясь в любви к жене.Награды CMT Music Awards – 2017 также получили Флорида Джорджия Лайн, Тайлер Хаббард, Люк Брайан и Джейсон Деруло и многие другие.