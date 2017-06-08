Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:41 am | Чикаго 3:41 am | Сан-Франциско 1:41 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМуж Николь Кидман Кейт Урбан стал победителем CMT Music Awards – 2017
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Муж Николь Кидман Кейт Урбан стал победителем CMT Music Awards – 2017


Муж Николь Кидман Кейт Урбан стал победителем CMT Music Awards – 2017
Фото: AmericaRU.com
В Нэшвилле состоялось традиционное вручение премии кантри-музыки CMT Music Awards – 2017. В номинации «Видео года» победил муж голливудской звезды Николь Кидман (Nicole Kidman) Кейт Урбан (Keit Urban).

В этом году музыкант получил сразу 4 награды премии, став ее триумфатором. Также вместе с Кэрри Андервуд он получил приз за лучший клип дуэта, он был признан лучшим кантри-музыкантом в социальных медиа.

«Я хочу сказать огромное спасибо моей жене Николь Мэри (Кидман), потому что она участвует во многом, что я делаю. Я знаю, она ненавидит, когда я об этом говорю, но она помогает мне во многом», - отметил Кейт Урбан, признаваясь в любви к жене.

Награды CMT Music Awards – 2017 также получили Флорида Джорджия Лайн, Тайлер Хаббард, Люк Брайан и Джейсон Деруло и многие другие.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114597
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus