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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДевочка потеряла ногу, попав под грузовой поезд
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Девочка потеряла ногу, попав под грузовой поезд


Девочка потеряла ногу, попав под грузовой поезд
Фото: AmericaRU.com
В Пенсильвании 11-летняя девочка попала под грузовой поезд, потеряла одну ногу и сильно повредила вторую.

Полиция утверждает, что 11-летняя девочка и трое других детей играли на путях CSX в районе 56-й улицы и Грейс-авеню Филадельфии около двух часов дня в среду. Полицейские выяснили, что дети начали бегать и касаться боков поезда.

По словам чиновников, сила движения втащила ребенка под поезд, в результате она выжила, но потеряла ногу, отметил лейтенант полиции Филадельфии Джон Уокер (John Walker).

Девочку отвезли в Детскую больницу Филадельфии, где она в настоящее время находится в стабильном состоянии. Никаких данных о личности ребенка не разглашается.
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