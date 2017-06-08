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Главная страница → Раздел: ПолитикаЧто американцы знают о Кристофере Рэе, которого Трамп выбрал как директора ФБР?
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Что американцы знают о Кристофере Рэе, которого Трамп выбрал как директора ФБР?


Что американцы знают о Кристофере Рэе, которого Трамп выбрал как директора ФБР?
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в среду написал в Twitter, что собирается назначить Кристофера Рэя (Christopher Wray) новым директором ФБР после того, как в прошлом месяце он уволил Джеймса Коми.

Трамп назвал Рэя «человеком безупречных полномочий». Что же американцы знают о будущем директоре ФБР?

Выпускник Йельского университета и юридической школы Йельского университета, Рэй является бывшим служащим Министерства юстиции, который работал в качестве адвоката губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Два бывших помощника Кристи были осуждены за заговор и коррупцию, и Кристи также оказался под следствием.

Губернатор Нью-Джерси похвалил Рэя во время пресс-конференции на прошлой неделе, назвав его «выдающимся адвокатом» с «абсолютной честностью». И он также отметил, что Президент «наверняка не ошибся, если попросит Криса Рэя быть директором ФБР».

Рэй работает в частной практике компании Atlanta от King & Spalding LLC, он специализируется на делах «белых воротничков» и внутренних исследованиях. В 2015 году его фирма консультировала российский энергетический гигант «Роснефть».

При президенте Джордже У. Буше Рэй служил помощником генерального прокурора, отвечающим за подразделение расследований Министерства юстиции, и руководил целевой группой Enron, созданной для расследования скандала с этой компанией.

Согласно данным OpenSecrets.org, Рэй также был активным политическим донором, дающим десятки тысяч долларов кандидатам-республиканцам.
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