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Главная страница → Раздел: События/СкандалыОтец из Нью-Йорка задушил свою 7-летнюю дочь
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Отец из Нью-Йорка задушил свою 7-летнюю дочь


Отец из Нью-Йорка задушил свою 7-летнюю дочь
Фото: AmericaRU.com
Американец обвиняется в убийстве своей 7-летней дочери, тело которой было найдено в его дома в Нью-Рочелле, штат Нью-Йорк.

Обвинение в удушении ребенка предъявлено 47-летнего Нилу Уайту (Neil White). Тело 7-летней Габриеэль было найдено няней в ее постели. Женщина обвинила Уайта в убийстве ребенка.

Стало известно, что Кайт договорился со своей бывшей женой Мишель Хорд-Уайт о передаче ей дома в Арбор Глен в рамках соглашения о разводе. Когда мать Габриэль приехала домой, получив странное сообщение от мужа, то обнаружила няню в истерике и мертвую дочь.

Полицейские заявляют, что на теле задушенной девочки нет других видимых травм. Пока неясно, намеренно ли Нил Уайт забрал свою дочь из школы в день убийства, и совершил ли он жестокость по расчету.
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