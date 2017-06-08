Отец из Нью-Йорка задушил свою 7-летнюю дочь

Фото: AmericaRU.com
Обвинение в удушении ребенка предъявлено 47-летнего Нилу Уайту (Neil White). Тело 7-летней Габриеэль было найдено няней в ее постели. Женщина обвинила Уайта в убийстве ребенка.
Стало известно, что Кайт договорился со своей бывшей женой Мишель Хорд-Уайт о передаче ей дома в Арбор Глен в рамках соглашения о разводе. Когда мать Габриэль приехала домой, получив странное сообщение от мужа, то обнаружила няню в истерике и мертвую дочь.
Полицейские заявляют, что на теле задушенной девочки нет других видимых травм. Пока неясно, намеренно ли Нил Уайт забрал свою дочь из школы в день убийства, и совершил ли он жестокость по расчету.
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