Попытка отоспаться по субботам может стать дорогой ошибкой

Фото: AmericaRU.com
Эксперты из Sleep and Health Research Program оценили, как стремление отоспаться на выходных влияет на организм. В эксперименте приняло участие 984 человека в возрасте от 22 до 60 лет.
Ученые обнаружили, что 85% испытуемых спят дольше по выходным, и это приводит к ухудшению настроения, появлению хронической усталости, бессонницы и заболеваниям сердца. Каждый дополнительный час сна в активное время в субботу повышает риски на 11%
«Эти результаты показывают, что регулярность сна, а не только единичная продолжительность, играет значительную роль для нашего здоровья, - говорит ведущий автор Сьерра Форбуш (Sierra B. Forbush). – Правильный график сна всю неделю может быть эффективным, простым и недорогим профилактическим средством против множества болезней, включая заболевания сердца».
Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что средняя стоимость лечения сердечных заболеваний у взрослых американцев составляет более 4200 долларов в год.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Даже небольшое употребление алкоголя может быть вредным для мозга с возрастом →
- Cовы, радуйтесь: поздняя тренировка помогает улучшить сон →
- Американцы покупают меньше соленых продуктов →
- Американский мальчик, который родился без носа, умер в возрасте 2 лет →
- Америка – один из мировых лидеров по неравенству в отношении здоровья →
- Курение десяти сигарет в день во время беременности может привести к проблемам с поведением у подростка →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114589
http://www.americaru.com/news/114589