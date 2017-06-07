Попытка отоспаться по субботам может стать дорогой ошибкой

7 июня 2017 года, 19:55

Фото: AmericaRU.com

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После напряженной рабочей недели многие люди с нетерпением ждут выходных, чтобы отоспаться. Однако новое исследование показало, что эти отложенные часы на сон в субботу могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, которые окажутся еще и затратными.Эксперты из Sleep and Health Research Program оценили, как стремление отоспаться на выходных влияет на организм. В эксперименте приняло участие 984 человека в возрасте от 22 до 60 лет.Ученые обнаружили, что 85% испытуемых спят дольше по выходным, и это приводит к ухудшению настроения, появлению хронической усталости, бессонницы и заболеваниям сердца. Каждый дополнительный час сна в активное время в субботу повышает риски на 11%«Эти результаты показывают, что регулярность сна, а не только единичная продолжительность, играет значительную роль для нашего здоровья, - говорит ведущий автор Сьерра Форбуш (Sierra B. Forbush). – Правильный график сна всю неделю может быть эффективным, простым и недорогим профилактическим средством против множества болезней, включая заболевания сердца».Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что средняя стоимость лечения сердечных заболеваний у взрослых американцев составляет более 4200 долларов в год.