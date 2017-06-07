Даже небольшое употребление алкоголя может быть вредным для мозга с возрастом

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Даже умеренное потребление спиртного вызывает тревожные изменения мозга, которые могут стать причиной возможной потери памяти. Умеренное употребление алкоголя определялось на уровне, который в Соединенных Штатах составляет от 8 до 12 маленьких бокалов вина, бутылок пива или капель крепкого спиртного в неделю.
«Многие люди пьют, думая, что не только не вредят, но и помогают мозгу. Однако это не так», - говорит автор исследования Аня Топивала (Anya Topiwala), клинический психиатр Оксфордского университета.
Для исследования она и ее коллеги рассмотрели показатели 527 человек, собранные за 30 лет. Это преимущественно белые мужчины среднего класса старше 43 лет, которые употребляли незначительное количество спиртного, а позднее проходили короткие когнитивные тесты и сканирование мозга. Тесты демонстрировали ухудшение памяти и языковой активности.
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