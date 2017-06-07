NASA запускает первую в истории миссию по исследованию сверхплотных нейтронных звезд

Фото: AmericaRU.com
Астрономы считают, что нейтронные звезды настолько плотные, что одна чайная ложка вещества такого солнца весит миллиард тонн. «Если бы вы взяли гору Эверест и втиснули ее в нечто вроде сахарного куба, это та плотность, о которой мы говорим», - говорит специалист NASA Кейт Гендро (Keith Gendreau). Нейтронная звезда начинает свою жизнь как обычная звезда, которая в десятки раз превышает массу нашего солнца. Когда заканчивается процесс синтеза водорода, звезда коллапсирует и превращается в сверхновую. Все, что остается - ультраплотная сфера всего лишь в 10-15 километров в диаметре, при этом масса ее – в два раза больше чем у Солнца.
Научный инструмент, который будет изучать нейтронные звезды, назван NICER (Neutron star Interior Composition Explorer). Он будет установлен на Международной космической станции в течение следующей недели. Его доставили на борту космического корабля SpaceX, который прибыл на станцию в понедельник.
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