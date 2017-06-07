Павлин зашел в винный магазин Калифорнии и разнес 500 бутылок

Фото: AmericaRU.com
Инцидент был записан на камеру мобильного телефона продавца магазина Рани Ганема (Rani Ghanem) и выложен в сеть. Самка павлина заскочила в магазин по продаже спиртного и устроила переполох. В результате сотрудники вызвали представителя общества дикой природы, который сумел поймать крупную птицу.
Павлин просто вошел в открытую дверь магазина Royal Oaks Liquor Store в Аркадии. Никто не знает, откуда птица взялась. Она испугалась, когда менеджеры попытались выгнать ее наружу. Она вскочила на верхнюю полку витрины, бутылки с алкоголем посыпались на пол.
Павлина поймали с помощью рыболовной сети невредимой. За 90 минут, пока птица была в магазине, было разбито 500 бутылок вина.
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