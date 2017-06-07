Павлин зашел в винный магазин Калифорнии и разнес 500 бутылок

7 июня 2017 года, 18:25

Фото: AmericaRU.com

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Павлин случайно оказался внутри винного магазина в Аркадии, штат Калифорния. Птица так переполошилась, что разнесла часть товара на сотни долларов.Инцидент был записан на камеру мобильного телефона продавца магазина Рани Ганема (Rani Ghanem) и выложен в сеть. Самка павлина заскочила в магазин по продаже спиртного и устроила переполох. В результате сотрудники вызвали представителя общества дикой природы, который сумел поймать крупную птицу.Павлин просто вошел в открытую дверь магазина Royal Oaks Liquor Store в Аркадии. Никто не знает, откуда птица взялась. Она испугалась, когда менеджеры попытались выгнать ее наружу. Она вскочила на верхнюю полку витрины, бутылки с алкоголем посыпались на пол.Павлина поймали с помощью рыболовной сети невредимой. За 90 минут, пока птица была в магазине, было разбито 500 бутылок вина.