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Павлин зашел в винный магазин Калифорнии и разнес 500 бутылок


Павлин зашел в винный магазин Калифорнии и разнес 500 бутылок
Фото: AmericaRU.com
Павлин случайно оказался внутри винного магазина в Аркадии, штат Калифорния. Птица так переполошилась, что разнесла часть товара на сотни долларов.

Инцидент был записан на камеру мобильного телефона продавца магазина Рани Ганема (Rani Ghanem) и выложен в сеть. Самка павлина заскочила в магазин по продаже спиртного и устроила переполох. В результате сотрудники вызвали представителя общества дикой природы, который сумел поймать крупную птицу.

Павлин просто вошел в открытую дверь магазина Royal Oaks Liquor Store в Аркадии. Никто не знает, откуда птица взялась. Она испугалась, когда менеджеры попытались выгнать ее наружу. Она вскочила на верхнюю полку витрины, бутылки с алкоголем посыпались на пол.

Павлина поймали с помощью рыболовной сети невредимой. За 90 минут, пока птица была в магазине, было разбито 500 бутылок вина.
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