Cовы, радуйтесь: поздняя тренировка помогает улучшить сон

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По словам Адама Фридмана (Adam Friedman), адъюнкт-профессора университета Джорджа Вашингтона, бегать в середине дня, особенно летом, - опасно. Это чревато не только ожогами от солнца, но и риском получить тепловой удар от перегрева. Бегать вечером в прохладное время не только безопаснее, но и полезнее. Фридман также отметил, что занятия спортом в горячей среде могут вызвать дисбаланс жидкости в теле, что может стать причиной повреждений кожи и органов и плохого самочувствия через несколько часов после тренировки.
«Большинство людей привыкли думать, что занятия вечером слишком энергичны, - также отмечает Чарльз А. Ксайслер, глава отдела медицины сна в Гарвардской медицинской школе. Напротив, все люди, которые тренируются даже вечером, увеличивают глубину или качество сна, говорят специалисты.
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