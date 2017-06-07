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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеCовы, радуйтесь: поздняя тренировка помогает улучшить сон
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Cовы, радуйтесь: поздняя тренировка помогает улучшить сон


Cовы, радуйтесь: поздняя тренировка помогает улучшить сон
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование университета Вашингтона показало, что для улучшения сна не так важно, сколько вы тренируетесь, как то, когда именно. Ранее считалось, что спортивные нагрузки поздно вечером могут нарушать сон, на самом же деле – только улучшают его.

По словам Адама Фридмана (Adam Friedman), адъюнкт-профессора университета Джорджа Вашингтона, бегать в середине дня, особенно летом, - опасно. Это чревато не только ожогами от солнца, но и риском получить тепловой удар от перегрева. Бегать вечером в прохладное время не только безопаснее, но и полезнее. Фридман также отметил, что занятия спортом в горячей среде могут вызвать дисбаланс жидкости в теле, что может стать причиной повреждений кожи и органов и плохого самочувствия через несколько часов после тренировки.

«Большинство людей привыкли думать, что занятия вечером слишком энергичны, - также отмечает Чарльз А. Ксайслер, глава отдела медицины сна в Гарвардской медицинской школе. Напротив, все люди, которые тренируются даже вечером, увеличивают глубину или качество сна, говорят специалисты.
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