Могут ли кухонные девайсы сделать нас лучшими поварами?

Фото: AmericaRU.com
Речь идет не только о духовке и микроволновке с десятками функций. Также сегодня полезен для домашних поваров Egg Minder — контейнер для яиц с контролем годности, который стоит менее 50 долларов. Цифровые весы, например, Prep Pad, позволяет рассчитывать точный вес ингредиентов по рецепту, устройство подключается к планшету. Мультиварка, в том числе с управлением через смартфон или планшет, - идеально подходит для работающих людей, у которых нет времени на долгую готовку.
Также среди полезных устройств указаны Sensor Can (беспроводная мусорная корзина с датчиком приближения автоматически открывает крышку), звуковые датчики оповещения (можно выставить напоминание по времени), мультимедийные варочные поверхности, телевизионная панель с настройками кулинарных каналов и многое другое.
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