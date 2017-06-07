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Главная страница → Раздел: ЭкономикаМогут ли кухонные девайсы сделать нас лучшими поварами?
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Могут ли кухонные девайсы сделать нас лучшими поварами?


Могут ли кухонные девайсы сделать нас лучшими поварами?
Фото: AmericaRU.com
Современные технологии предлагают огромный выбор кухонного оборудования, которое направлено на помощь в готовке. Однако далеко не всегда пользователи готовят лучше, используя современных кухонные девайсы. Аналитики представляют несколько устройств, которые не просто сделают кухню «умнее», но и помогут лучше готовить.

Речь идет не только о духовке и микроволновке с десятками функций. Также сегодня полезен для домашних поваров Egg Minder — контейнер для яиц с контролем годности, который стоит менее 50 долларов. Цифровые весы, например, Prep Pad, позволяет рассчитывать точный вес ингредиентов по рецепту, устройство подключается к планшету. Мультиварка, в том числе с управлением через смартфон или планшет, - идеально подходит для работающих людей, у которых нет времени на долгую готовку.

Также среди полезных устройств указаны Sensor Can (беспроводная мусорная корзина с датчиком приближения автоматически открывает крышку), звуковые датчики оповещения (можно выставить напоминание по времени), мультимедийные варочные поверхности, телевизионная панель с настройками кулинарных каналов и многое другое.
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