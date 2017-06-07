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Главная страница → Раздел: ЭкономикаАмериканские авиакомпании запустили рейсы в один конец дешевле 60 долларов
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Американские авиакомпании запустили рейсы в один конец дешевле 60 долларов


Американские авиакомпании запустили рейсы в один конец дешевле 60 долларов
Фото: AmericaRU.com
На этой неделе некоторые авиакомпании из США начали первые продажи дешевых внутренних и международных рейсов, стоимость которых дешевле, чем ужин. Билет в один конец обойдется менее, чем за 60 долларов.

В частности, перевозчик Southwest Airlines запустил двухдневную трехдневную распродажу на рейсы в одну сторону по цене, начиная с 49 долларов. Spirit Airlines продает внутренние рейсы по цене от 25 долларов в одну сторону для членов клуба «$ 9 fare». Другие пассажиры могут забронировать билеты по цене от 50 долларов.

Southwest предлагает льготные тарифы на различные внутренние маршруты для поездок с 22 августа по 13 декабря. Еще один специальный тариф предназначен для определенных дат полетов между 5 ноября и 7 января.
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