Американские авиакомпании запустили рейсы в один конец дешевле 60 долларов

Фото: AmericaRU.com
В частности, перевозчик Southwest Airlines запустил двухдневную трехдневную распродажу на рейсы в одну сторону по цене, начиная с 49 долларов. Spirit Airlines продает внутренние рейсы по цене от 25 долларов в одну сторону для членов клуба «$ 9 fare». Другие пассажиры могут забронировать билеты по цене от 50 долларов.
Southwest предлагает льготные тарифы на различные внутренние маршруты для поездок с 22 августа по 13 декабря. Еще один специальный тариф предназначен для определенных дат полетов между 5 ноября и 7 января.
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