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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжордж Клуни стал отцом близнецов
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Джордж Клуни стал отцом близнецов


Джордж Клуни стал отцом близнецов
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
У голливудского актера Джорджа Клуни (George Clooney) и его жены Амаль родились близнецы – дочь Элла и сын Александр.

Клуни многие годы слыл заядлым холостяком, пока не встретил девушку, сумевшую превратить его в верного мужа. Теперь звезда «Одиннадцать друзей Оушен» становится отцом. Амаль благополучно родила близнецов в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Ранее Джордж Клуни официально объявлял о грядущем пополнении в семье. «Мы действительно счастливы и очень взволнованы. Это будет приключение», заявил актер в интервью французской программе Rencontres de Cinéma.
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