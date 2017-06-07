Джордж Клуни стал отцом близнецов

7 июня 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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У голливудского актера Джорджа Клуни (George Clooney) и его жены Амаль родились близнецы – дочь Элла и сын Александр.Клуни многие годы слыл заядлым холостяком, пока не встретил девушку, сумевшую превратить его в верного мужа. Теперь звезда «Одиннадцать друзей Оушен» становится отцом. Амаль благополучно родила близнецов в одной из клиник Лос-Анджелеса.Ранее Джордж Клуни официально объявлял о грядущем пополнении в семье. «Мы действительно счастливы и очень взволнованы. Это будет приключение», заявил актер в интервью французской программе Rencontres de Cinéma.