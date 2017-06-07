Мужчину из Пенсильвании судят за изнасилование 6 сестер

Фото: AmericaRU.com
Жертвы насилия воспитывались в семье амишей, религиозного ответвления баптистов, и мужчина получал «доступ» к детям в обмен на деньги. Суд округа Бакс признал виновным 52-летнего Ли Каплана (Lee Kaplan) по 17 пунктам обвинения, включая изнасилование детей, принуждение, домогательство и непристойное поведение.
Ли Каплан из Фестервилля, общины к северу от Филадельфии, был арестован в июне 2016 года по обвинению в изнасиловании девочки-подростка, которая, по словам властей, была дана ему как «подарок» от родителей после того, как он помог им финансами. Впервые он изнасиловал девочку, когда ей было 14 лет, и впоследствии она родила от него 2 детей. Еще позже стало известно, что Каплан так же использовал пятерых сестер жертвы и других девочек – всего от 9 до 19.
Суд начался 31 мая, прокуроры добиваются пожизненного заключения для Каплана. Родителям пострадавших детей также будут вынесены приговоры.
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