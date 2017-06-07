Мужчину из Пенсильвании судят за изнасилование 6 сестер

7 июня 2017 года, 15:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114573

Житель Пенсильвании признан виновным в сексуальном домогательстве и изнасиловании 6 несовершеннолетних сестер. Суд вскоре вынесет окончательный приговор.Жертвы насилия воспитывались в семье амишей, религиозного ответвления баптистов, и мужчина получал «доступ» к детям в обмен на деньги. Суд округа Бакс признал виновным 52-летнего Ли Каплана (Lee Kaplan) по 17 пунктам обвинения, включая изнасилование детей, принуждение, домогательство и непристойное поведение.Ли Каплан из Фестервилля, общины к северу от Филадельфии, был арестован в июне 2016 года по обвинению в изнасиловании девочки-подростка, которая, по словам властей, была дана ему как «подарок» от родителей после того, как он помог им финансами. Впервые он изнасиловал девочку, когда ей было 14 лет, и впоследствии она родила от него 2 детей. Еще позже стало известно, что Каплан так же использовал пятерых сестер жертвы и других девочек – всего от 9 до 19.Суд начался 31 мая, прокуроры добиваются пожизненного заключения для Каплана. Родителям пострадавших детей также будут вынесены приговоры.