Дональд Трамп не имеет 110 миллионов подписчиков в социальных сетях

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Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) «дает ему возможность поговорить прямо с американским народом» и является эффективным инструментом. Поэтому Трамп продолжит использовать Твиттер в своих целях, отмечает представитель Белого дома.
Спайсер отметил, что аккаунты Президента имеют общее число подписчиков около 110 миллионов, однако аналитики утверждают, что эта цифра не соответствует действительности.
У Трампа есть как минимум две учетные записи на четырех крупнейших платформах социальных сетей. В совокупности они насчитывают порядка 93,1 миллиона фолловеров, показал анализ The Washington Post.
Количество подписчиков Трампа:
- @realdonaldtrump на Twitter - 31 723 753 человека
- DonaldTrump на Facebook - 22 380 849 человека
- @POTUS на Twitter - 18 550 517 человека
- WhiteHouse на Facebook - 8 249 626 подписчиков
- Realdonaldtrump на Instagram - 6 973 811 подписчиков
- White House на Instagram - 3 588 304 подписчика
- POTUS на Facebook - 1 684 255 подписчиков
- Potus на Instagram - 3877 подписчиков
Итого – около 93 миллионов, при этом многие фолловеры имеют больше одного аккаунта, поэтому общее число реальных людей может быть намного меньше.
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