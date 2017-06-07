Дональд Трамп не имеет 110 миллионов подписчиков в социальных сетях

7 июня 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что использование личных аккаунтов в социальных сетяхПрезидентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) «дает ему возможность поговорить прямо с американским народом» и является эффективным инструментом. Поэтому Трамп продолжит использовать Твиттер в своих целях, отмечает представитель Белого дома.Спайсер отметил, что аккаунты Президента имеют общее число подписчиков около 110 миллионов, однако аналитики утверждают, что эта цифра не соответствует действительности.У Трампа есть как минимум две учетные записи на четырех крупнейших платформах социальных сетей. В совокупности они насчитывают порядка 93,1 миллиона фолловеров, показал анализ The Washington Post.- @realdonaldtrump на Twitter - 31 723 753 человека- DonaldTrump на Facebook - 22 380 849 человека- @POTUS на Twitter - 18 550 517 человека- WhiteHouse на Facebook - 8 249 626 подписчиков- Realdonaldtrump на Instagram - 6 973 811 подписчиков- White House на Instagram - 3 588 304 подписчика- POTUS на Facebook - 1 684 255 подписчиков- Potus на Instagram - 3877 подписчиковИтого – около 93 миллионов, при этом многие фолловеры имеют больше одного аккаунта, поэтому общее число реальных людей может быть намного меньше.