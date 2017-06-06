В iPhone добавят функцию, которая отключит уведомления во время, когда пользователь за рулем

Фото: AmericaRU.com
Функция будет встроена в телефоны с новой операционной системой iOS 11, обновление выпустят до конца этого года. Таким образом, в новой ОС появится режим «Не беспокоить во время вождения». Новый инструмент самостоятельно обнаружит, когда вы ведете машину, и отключит все уведомления. Вы даже не сможете попасть на свой рабочий стол или открыть приложения, пока не остановитесь.
Также можно будет установить автоматический текстовый ответ, который будет отправляться, когда функция включена, чтобы уведомить своих друзей и членов семьи о том, что вы находитесь за рулем.
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