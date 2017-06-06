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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМать из Флориды натравила змею на годовалого ребенка
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Мать из Флориды натравила змею на годовалого ребенка


Мать из Флориды натравила змею на годовалого ребенка
Фото: AmericaRU.com
Мать из Флориды находится под следствием после того, как на Facebook появилось видео, что ее годовалая дочь была укушена змеей.

Американке выдвинуты обвинения в том, что она намерена заставила змею укусить младенца, считают, что «это безвредно». Маисовый полоз действительно неядовит, но все же женщина получила обвинения в жестоком обращении с животными и детьми.

«Она укусила меня и моего сына несколько раз и не оставила следов. Я подумала, что это хорошая возможность познакомить ребенка с этой змеей, не повредив ее», - отметила женщина, чье имя не разглашается.

Американка живет на 9-акровом участке в сельском округе Хайлендс, штат Флорида, и она хочет, чтобы ее дети научились справляться с дикими животными. «Люди слишком чувствительны, - сказала мать. - Они думают, что я причиняю боль своему ребенку намеренно. Люди, которые меня знают, знают, что я никогда не причиню вреда своим детям Зубы этой змеи слишком малы и не могут повредить кожу младенца».
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