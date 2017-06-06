Американцы покупают меньше соленых продуктов

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Опрос 172 тысяч американских семей показал, что в период с 2000 по 2014 год потребители стали покупать меньше продуктов с высоким содержанием соли. Количество соли в упакованных продуктах питания и напитках, которые покупали люди, сократилось почти на 400 миллиграммов в день, говорит ведущий автор исследования Дженнифер Поти (Jennifer Poti), эпидемиолог питания в университете Северной Каролины.
«Наши данные свидетельствуют о том, что американцы потребляют меньше натрия в продуктах, чем 15 лет назад. Однако уровень его в упакованной пище все еще высок», - заявляет она.
Американская ассоциация сердца рекомендует не более 1 чайной ложки (2300 мг) соли в день, идеальный предел - около половины чайной ложки (1500 мг) в день для взрослых.
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