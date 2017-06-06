Американский мальчик, который родился без носа, умер в возрасте 2 лет

Фото: AmericaRU.com
О смерти сына сообщил Джереми Финч на Facebook. «Я никогда не смогу понять, почему это произошло, и это сильно ранит в течение долгого времени. Но я так счастлив, что этот прекрасный мальчик был в моей жизни!», - написал он.
Эли родился без носовых проходов или полостей синуса. Ему сделали рахеотомию на 5-й день жизни. В США всего 30 раз регистрировали подобную врожденную патологию, как у Эли.
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