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Главная страница → Раздел: ПрогрессАстрономы нашли планету, которая горячее поверхности большинства звезд
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Астрономы нашли планету, которая горячее поверхности большинства звезд


Астрономы нашли планету, которая горячее поверхности большинства звезд
Фото: AmericaRU.com
Ученые обнаружили самую горячую экзопланету из всех известных. Температура на поверхности превышает температуру большинства звезд.

Планета, похожая на Юпитер, получила название KELT-9b. Она расположена на орбите вокруг своей звезды-хозяина, и ее оборот составляет 1,5 земных суток. Газовый гигант постоянно повернут к своему солнцу одной стороной – как Луна к Земле.

Температура на «дневной стороне» KELT-9b достигает 4300 градусов Цельсия, говорят исследователи. Это горячее, чем поверхность звезд-карликов, которые доминируют в галактике Млечный Путь. В частности, это 1200 градусов выше, чем поверхность Солнца. Важно помнить, что температура в солнечной атмосфере может достигать 1,67 миллиона градусов, но на поверхности она падает до 3 тысяч градусов.

Такие экстремальные температуры делают KELT-9b поистине адским местом. По словам исследователей, молекулы, такие как вода и углекислый газ, не могут существовать в атмосфере такой планеты. «Ее атмосфера наверняка не похожа ни на одну другую планету, которую мы когда-либо видели, - отметил профессор астрономии Скотт Гауди (Scott Gaudi) из университета Огайо.

Звезда-хозяин KELT-9 больше и жарче солнца, и ее интенсивное излучение вызывает «вздутие» атмосферы KELT-9b: планета в 2,8 раза более массивна, чем Юпитер, но ее плотность составляет только половину этого газового гиганта.
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