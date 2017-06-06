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Главная страница → Раздел: ЭкономикаБрачное свидетельство Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио продали на аукционе за 112,5 тысячи долларов
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Брачное свидетельство Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио продали на аукционе за 112,5 тысячи долларов


Брачное свидетельство Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио продали на аукционе за 112,5 тысячи долларов
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Брачное свидетельство голливудской актрисы Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) и ее первого мужа, бейсболиста Джо ДиМаджио (Joe DiMaggio) продали на аукционе за 122,5 тысячи долларов.

Актриса и игрок команды Нью-Йорка «Янки» поженились 15 января 1954 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, согласно их свидетельству о браке, который было продано 3 июня на Goldin Auctions.

Кен Голдин, основатель и главный исполнительный директор Goldin Auctions, заявил, что свидетельство о браке было первоначально приобретено у частного коллекционера, который купил его на аукционе по продаже недвижимости Джо ДиМаджо в 2006 году.

Документ, подписанный судьей муниципального суда Чарльзом С. Пери и свидетелями Рене Барсокини и Тома ДиМаджо, описывается аукционистами как артефакт в«очень хорошем состоянии, с легким тонированием по краю».
«Это исторический документ, который связывает звезду золотого века Голливуда и бейсбольную знаменитость, - сказал Голдин. - Это важная часть американской истории, показывающая брак самого популярного бейсболиста эпохи с самой популярной актрисой, возможно, всех времен».
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