Брачное свидетельство Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио продали на аукционе за 112,5 тысячи долларов

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Актриса и игрок команды Нью-Йорка «Янки» поженились 15 января 1954 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, согласно их свидетельству о браке, который было продано 3 июня на Goldin Auctions.
Кен Голдин, основатель и главный исполнительный директор Goldin Auctions, заявил, что свидетельство о браке было первоначально приобретено у частного коллекционера, который купил его на аукционе по продаже недвижимости Джо ДиМаджо в 2006 году.
Документ, подписанный судьей муниципального суда Чарльзом С. Пери и свидетелями Рене Барсокини и Тома ДиМаджо, описывается аукционистами как артефакт в«очень хорошем состоянии, с легким тонированием по краю».
«Это исторический документ, который связывает звезду золотого века Голливуда и бейсбольную знаменитость, - сказал Голдин. - Это важная часть американской истории, показывающая брак самого популярного бейсболиста эпохи с самой популярной актрисой, возможно, всех времен».
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- В iPhone добавят функцию, которая отключит уведомления во время, когда пользователь за рулем →
- Недовольны работой? Это может повлиять на выход на пенсию →
- Toyota начинает разработку летающих автомобилей →
- В США замедлился рост занятости; уровень безработицы снизился до 4,3 процентов →
- В Национальный день пончиков можно бесплатно наесться этого угощения →
- Walmart просит сотрудников заниматься доставкой по дороге домой →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114559
http://www.americaru.com/news/114559