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Главная страница → Раздел: НекрологУмер актер Роджер Смит, звезда сериала 77 Сансет Стрип
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Умер актер Роджер Смит, звезда сериала «77 Сансет Стрип»


Умер актер Роджер Смит, звезда сериала 77 Сансет Стрип
Фото: AmericaRU.com
В возрасте 84 лет скончался голливудский актер Роджер Смит (Roger Smith), более всего известный по сериалу «77 Сансет Стрип». Он был мужем американской певицы и актрисы шведского происхождения Энн-Маргрет.

Причиной смерти стала борьба с нервно-мышечной болезнью, которую диагностировали у Смита 30 лет назад. После того, как он больше не смог сниматься в кино и на ТВ, он управлял карьерой своей жены. Актер скончался в больнице Шерман Окс в воскресенье.

Смит покинул «77 Сансет Стрип» в 1963 году после пяти сезонов, когда вего мозгу обнаружился сгусток крови. И хотя операция была успешной, в 1965 году Смиту был поставлен диагноз «миастения» - с каждым годом его мышцы слабели все больше.

Роджер Леверн Смит родился 18 декабря 1932 года в Саут-Гейт, Калифорния. Семья переехала в Ногалес, штат Аризона, когда Смиту было 12. В школе он играл в футбол и играл на любительской сцене. Смит учился в Университете Аризоны по футбольной стипендии. Но когда появилась такая возможность, он схватил свою гитару и пошел на конкурсы талантов в качестве певна, появился на нескольких телешоу в 1948 году. Позднее он познакомился с Джеймсом Кэгни, и голливудская легенда стала его пропуском в большое кино.
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