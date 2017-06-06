Америка – один из мировых лидеров по неравенству в отношении здоровья

Фото: AmericaRU.com
Среди жителей США, которые зарабатывают менее 22,5 тысяч долларов на семью в год, 38% сообщают о плохом состоянии здоровья. Это более чем в три раза превышает уровень проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются люди, зарабатывающие свыше 47,7 долларов в год – только 12%.
Хотя богатые люди во всем мире, как правило, имеют лучшие результаты в отношении здоровья, чем их соотечественники с низким доходом, разрыв в Соединенных Штатах оказался одним из крупнейших в мире. Из 32 стран с богатым и средним уровнем дохода только Чили и Португалия имели более широкий разрыв.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Курение десяти сигарет в день во время беременности может привести к проблемам с поведением у подростка →
- Ученые выяснили, что в отдельной от родителей комнате ребенок спит дольше →
- В Техасе самый высокий уровень смертности матерей для развитых стран →
- Американские медики предупреждают, что не нужно близко контактировать с цыплятами, утками и гусями →
- Как научиться лучше понимать людей? →
- Подростки из высших слоев общества имеют более высокий риск развития зависимости →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114555
http://www.americaru.com/news/114555