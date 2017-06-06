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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАмерика – один из мировых лидеров по неравенству в отношении здоровья
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Америка – один из мировых лидеров по неравенству в отношении здоровья


Америка – один из мировых лидеров по неравенству в отношении здоровья
Фото: AmericaRU.com
Согласно новому исследованию Гарвардского университета, разделение между показателями здоровья самых богатых и самых бедных американцев является одним из самых больших в мире.

Среди жителей США, которые зарабатывают менее 22,5 тысяч долларов на семью в год, 38% сообщают о плохом состоянии здоровья. Это более чем в три раза превышает уровень проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются люди, зарабатывающие свыше 47,7 долларов в год – только 12%.

Хотя богатые люди во всем мире, как правило, имеют лучшие результаты в отношении здоровья, чем их соотечественники с низким доходом, разрыв в Соединенных Штатах оказался одним из крупнейших в мире. Из 32 стран с богатым и средним уровнем дохода только Чили и Португалия имели более широкий разрыв.
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