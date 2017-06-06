Двух человек обвиняют в непредумышленном убийстве из-за пожара в Окленде, который унес жизни 36 человек

6 июня 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Два человека получили обвинения в непредумышленном убийстве из-за пожара в клубе художников «Ghost ship» в Окленде, в результате которого погибло 36 человек.Клуб был создан в переоборудованном складе. В декабре 2016 года в этом здании вспыхнул пожар, и 36 гостей вечеринки погибли на месте. Обвинения получили Дерик Ион Альмена (Derick Ion Almena), управляющий недвижимостью, который превратил склад в резиденцию художников и подземный концертный холл, и Макс Харрис (Max Harris), который работал «креативным директором» и руководил концертом в ту ночь.Альмена и Харрис разрешили незаконно проживать на бывшем складе 25 художникам, при этом они не оснастили здание оборудованием для пожаротушения и заполнили помещение легковоспламеняющимися материалами от «пола до потолка», создав смертельный «лабиринт». Люди просто попали в ловушку и не смогли выбраться из огня.Во время подготовки к электронному шоу Харрис заблокировал вторую лестничную клетку, которая служила выходом, оставив гостям только один выход, когда пламя начало пожирать здание. Люди должны были передвигаться по узкой деревянной лестнице. Ранее Альмена распорядился о незаконном строительстве этой лестницы.Харрис был арестован в округе Лос-Анджелес в понедельник утром, а Альмена был захвачен в Лейк-Каунти. Когда начнется суд, пока неизвестно.