Трамп хочет приватизировать систему управления воздушным движением США

Фото: AmericaRU.com
Трамп отметил, что операции по управлению воздушным движением должны быть отделены от Федерального управления гражданской авиации. Этот поход давно отстаивают американские авиакомпании. Но противники опасаются, что план, который потребует одобрения Конгресса, даст слишком большую власть авиакомпаниям.
«Мы живем в современную эпоху, но наша система управления воздушным движением болезненно застряла в прошлом», - считает Президент США.
В целом, Трамп хочет приватизировать всю систему трафика в стране, это позволит провести ремонт национальной инфраструктуры дорог, мостов и аэропортов.
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