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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп хочет приватизировать систему управления воздушным движением США
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Трамп хочет приватизировать систему управления воздушным движением США


Трамп хочет приватизировать систему управления воздушным движением США
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил в понедельник, что система управления воздушным движением страны нуждается в обновлении и призвал Конгресс утвердить план приватизации, который, по его словам, повысит безопасность и сократит время ожидания для пассажиров.

Трамп отметил, что операции по управлению воздушным движением должны быть отделены от Федерального управления гражданской авиации. Этот поход давно отстаивают американские авиакомпании. Но противники опасаются, что план, который потребует одобрения Конгресса, даст слишком большую власть авиакомпаниям.

«Мы живем в современную эпоху, но наша система управления воздушным движением болезненно застряла в прошлом», - считает Президент США.

В целом, Трамп хочет приватизировать всю систему трафика в стране, это позволит провести ремонт национальной инфраструктуры дорог, мостов и аэропортов.
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